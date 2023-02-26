2023-02-26T14:23:13+03:00

2023-02-26T14:23:13+03:00

2023-02-26T14:23:13+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20230226/839911202.html

В Турции рассказали о влиянии землетрясений на строительство АЭС "Аккую"

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОСОБЫХ ЗАДЕРЖЕК В ГРАФИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС "АККУЮ" В СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ТУРЦИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ — МИНЭНЕРГО ТУРЦИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 26.02.2023

энергетика, новости, турция, минэнерго, аэс "аккую", землетрясения

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60