2023-02-26T14:23:13+03:00
2023-02-26T14:23:13+03:00
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2023
https://1prime.ru/energy/20230226/839911202.html
В Турции рассказали о влиянии землетрясений на строительство АЭС "Аккую"
Энергетика
Новости
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ОСОБЫХ ЗАДЕРЖЕК В ГРАФИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС "АККУЮ" В СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ТУРЦИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ — МИНЭНЕРГО ТУРЦИИ Новость дополняется ПРАЙМ, 26.02.2023
энергетика, новости, турция, минэнерго, аэс "аккую", землетрясения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ОСОБЫХ ЗАДЕРЖЕК В ГРАФИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС "АККУЮ" В СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ТУРЦИИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ — МИНЭНЕРГО ТУРЦИИ
Новость дополняется