МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Непрекращающаяся ложь и массовая пропаганда в США не дают возможности простым американцам узнать всю правду о роли страны в кризисе вокруг Украины, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Джимми Дор. США не отрицают свою причастность к подрыву "Северных потоков", сказал Херш

Он объяснил, что у руля в Соединенных Штатах стоит кучка людей, которая манипулирует правительством, чтобы его руками вести войны ради экономической выгоды.

"Америка превращается, по выражению Криса Хеджеса (американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии. — Прим. ред.), в "государство мафии". Люди, в чьих руках власть в США, лгут нам постоянно — они обманом втянули нас в войну в Ираке, они лгали нам о Ливии, лгали и о Сирии. Сейчас они делают то же самое в отношении ситуации на Украине", — констатировал Дор.

Что же касается диверсии на "Северных потоках", то американский обозреватель убежден, что граждане США опять же не знают правды о ситуации, а администрация Джо Байдена не намерена проводить расследование. Американский ведущий предупредил об "ужасном исходе" для США

"Происходит нечто невероятное! Можно даже не удивляться, почему не ведутся расследования, ведь тут им даже вопросов никто не задает! Недавно вышла статья Сеймура Херша, в которой детально описано, как была спланирована диверсия на "Северных потоках", однако "свободные" американские СМИ даже не обратилась за комментарием к людям, которые были упомянуты в тексте. Можно было бы расспросить Викторию Нуланд, Джейка Салливана или Энтони Блинкена — на деле эти люди даже не выступили с заявлением о произошедшем", — констатировал Дор.

"Наша страна превращается в мирового террориста", — подытожил американский обозреватель.