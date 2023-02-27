МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию реакторов "Пакш-2" в 2030-2031 годах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. В Турции рассказали о влиянии землетрясений на строительство АЭС "Аккую"

"Строительство должно начаться не позднее 2024 года. Некоторые работы на месте уже ведутся. И у меня все еще есть надежда, что в начале следующего десятилетия, максимум в 2030-2031 годах, коммерческая эксплуатация двух новых реакторов начнется", — сказал Сийярто.

По его словам, некоторые страны ЕС считают вопрос сотрудничества с Россией в области энергетики политическим. Министр выразил мнение, что энергетику не следует расценивать ни как политический, ни как идеологический вопрос.

"Энергетические вопросы следует рассматривать как физические проблемы — без какого-либо идеологического или политического подхода", — отметил он. Сийярто напомнил, что власти Германии блокируют исполнение контракта, подписанного между "Росатомом" и Siemens Energy, на основании которого немецкая компания Siemens Energy должна поставить систему управления атомной электростанцией.

Министр назвал такое поведение немецких властей явным посягательством на суверенитет Венгрии. "Мы рассматриваем энергетическую безопасность как вопрос суверенитета. И мы никому не позволим в это вмешиваться", — указал он.

Подобные шаги Германии, по словам Сийярто, могут задержать реализацию проекта "Пакш-2". "Но в целом я не вижу признаков этого", — добавил он.

Вместе с тем Сийярто заявил, что предвидит и дальнейшие попытки ЕС ввести санкции против атомного сектора России.

"Нам пришлось сильно побороться, и еще придется сильно побороться в будущем, исходя из того, как развиваются события, чтобы атомная отрасль не попала под санкции", — сказал Сийярто, имея в виду введенный недавно 10-й пакет санкций Евросоюза.

По его словам, некоторые государства-члены Европейского Союза "отчаянно предлагают инициативы по введению санкций против "Росатома", против партнеров "Росатома", руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС".

"Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры. На этот раз, что касается 10-го пакета, были очень сильные попытки ввести санкции на атомную энергетику, но мы упорно держались и не допустили этого", — добавил Сийярто.

ЕС в субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами — консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия).

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.