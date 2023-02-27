МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. В феврале число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США продемонстрировало самое заметное месячное снижение с июня 2020 года. При этом число газовых буровых упало до минимума с апреля. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Нефть дешевеет на уходе инвесторов от риска

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 18-24 февраля снизилось на 7 единиц, до 753 единиц.

Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 103 единицы, или 15,8%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 7 единиц, до 600 единиц, в то время как число газовых установок не изменилось, оставшись на уровне 151 единицы. При этом суммарное число нефтяных и газовых буровых установок в феврале в США снизилось на 18 единиц, продемонстрировав снижение 3-й месяц кряду впервые с июля 2020 года.

Число действующих нефтяных буровых установок в феврале сократилось на 9 единиц, в то время как число газовых установок также упало на 9 единиц, продемонстрировав самое заметное снижение по итогам месяца с апреля 2020 года.