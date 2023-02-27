ДОНЕЦК, 27 фев — ПРАЙМ. Освобожденные в ДНР Углегорскую и Мироновскую теплоэлектростанции постепенно готовят к запуску, заявил РИА Новости министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков. Bloomberg: в Европе предупредили о новом витке энергокризиса

"Есть планы и на станции, которые находятся на освобожденной территории, речь об Углегорской и Мироновской ТЭС. Они пока не функционируют, но постепенно мы готовим станции к запуску", — заявил Чертков РИА Новости.

По его словам, работа этих станций "будет зависеть от мощностей, которые необходимы республике – возможно, по мере запуска промышленных предприятий мощности понадобится больше".

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске 26 июля 2022 года. Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

Мироновская ТЭС — тепловая электростанция, введена в эксплуатацию в 1953 году, была освобождена в мае 2022 года.

"Если говорить об энергетике, то сегодня самая основная задача — восстановление разрушенных систем. В первую очередь, это высоковольтные линии классом напряжения 220 кВ и выше. Это ремонт подстанций. Замена разрушенных и просто устаревших трансформаторов на новые. Восстановление ЛЭП, большинство из которых в результате боевых действий были существенно повреждены и заминированы, — эта работа проводится и будет продолжаться весь 2023 год", — сказал Чертков.

Также необходимо реконструировать действующие теплоэлектростанции — Старобешевскую и Зуевскую.

По его словам, в восстановлении ДНР очень помогают и шеф-регионы, и Российская Федерация своими подрядчиками, крупнейшими сетевыми компаниями, "которые, несмотря на трудности в работе, уже в 2022 году показали отличный результат по восстановлению". СМИ узнали о нехватке западного оборудования для запуска ТЭС в Казани

"Мы видим это в Мариуполе, в Волновахе, в Светлодарске, в Мироновском, мы видим это в каждодневной работе в Донецке и других городах и районах", — отметил министр.

Чертков добавил, что энергетики ДНР "находятся практически на передовой, ежедневно решая задачи по обеспечению людей электроэнергией".

"Это самая основная наша цель, особенно сейчас, во время отопительного сезона, сделать так, чтобы люди нашей республики были с теплом и светом", — добавил он.

Кроме того, отрасль должна "обеспечить электроэнергией развитие промышленности, которое, как я думаю, в 2023 году начнется бурными темпами", отметил министр.

"Что касается энергетической отрасли, здесь есть позитив, и существенный. Он в том, что мы сумели разработать программу восстановления, что у нас уже есть возможность участвовать в программах Минэнерго РФ, Минстроя России. В дальнейшем, по мере роста тарифов на электроэнергию, мы рассчитываем, что свои инвестпрограммы появятся у всех наших предприятий энергетической отрасли. Будущее покажет, но я думаю, что мы движемся в правильном направлении", — добавил Чертков.