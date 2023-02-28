АЛМА-АТА, 28 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) в прошлом году добыла 22,011 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что на 1,7% больше, чем за 2021 год, сообщила пресс-служба компании. В России сократили добычу и экспорт газа

"Объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за 2022 год составил 22,011 миллиона тонн нефти, увеличившись на 1,7% по сравнению с годом ранее. Объем добычи попутного и природного газа (до объемов обратной закачки) увеличился на 2%, до 8,241 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении.

Доля в добыче нефти на месторождении Тенгиз выросла на 9,9% по сравнению с 2021 годом, составив 5,836 миллиона тонн. Добыча попутного газа увеличилась на 9,3%, составив 3,229 миллиарда кубических метров. "Увеличение добычи произошло из-за ограничения на добычу в рамках соглашения ОПЕК+ в 2021 году и отсутствия ограничения в 2022 году", — поясняется в пресс-релизе.

Добыча нефти на Кашагане (на долю КМГ) выросла на 4,3% до 1,402 миллиона тонн, по причине увеличения доли КМГ в проекте с 8,44% до 16,88% с 15 сентября, благодаря успешному завершению обратного выкупа доли у АО "Самрук-Казына" (материнской структуры КМГ).

При этом общая добыча нефти на Кашагане сократилась на 21,9%, составив 12,682 миллиона тонн, из-за проведения планового капитального ремонта на морском и наземном комплексах в середине отчетного года, а также в связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ после обнаружения утечки на установке предварительного отбора газа в августе.

Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке сократилась у компании на 2% и составила 1,013 миллиона тонн. Добыча газа увеличилась на 2,4% и составила 1,944 миллиарда кубометров. А объем добычи нефти на собственных операционных активах КМГ в отчетном периоде уменьшился на 1,4% — до 13,761 миллиона тонн.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.