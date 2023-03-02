КРАСНОЯРСК, 2 мар — ПРАЙМ. "Русгидро" планирует в 2023 году запустить 20 ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей в Приморье, а к 2035 году довести общее количество всех электрозаправочных станций (ЭЗС) компании до 1,5 тысяч, сообщил журналистам генеральный директор АО "ЭЗС Русгидро" Дмитрий Беляев.

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"В Приморье 20 ультрабыстрых зарядных станций планируем поставить в этом году", — рассказал он о планах компании в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме. Он пояснил, что речь идет о Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.

"Помимо того, что мы просто будем развивать зарядные станции, и у нас цель — до 2035 года довести до 1,5 тысяч ЭЗС. Мы к этому идем и темпы у нас достаточные", — добавил Беляев.

В настоящее время компания реализует проект под названием "Шелковый путь" — размещает ЭЗС на трассе Москва — Владивосток. И за прошлый год в рамках проекта "Русгидро" поставила 86 быстрых электрозарядных станций.

"Обхват у нас 28 субъектов РФ, мы даже вылезли за рамки "Шелкового пути", потому что там есть у нас Уфа и Липецк. На данный момент мы где-то 65-70% покрываем с точки зрения того, чтобы каждые 100-150 километров была быстрая зарядная станция. Надеемся, что в 2023 году на 100% заявить, что мы его обеспечили. Именно для того, чтобы можно было зарядиться только на ЭЗС "Русгидро" и доехать до Владивостока", — заключил он.