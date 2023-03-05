МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Статья лауреата Пулитцеровской премии, американского журналиста Сеймура Херша о причастности США ко взрывам на "Северных потоках" выглядит правдоподобно, но его версию событий не обсуждают в прессе США, так как никто не хочет, чтобы правда вышла наружу, пишет обозреватель The American Spectator Джордж Пэрри. Экс-кандидат в президенты США сорвала овации, обличив "клику Байдена"

В материале отмечается, что в свете данных ранее обещаний американского президента Джо Байдена о том, что он намерен "положить конец "Северному потоку — 2", выводы Херша кажутся вполне логичными. Практически ни у кого, кроме Соединенных Штатов, не было столько скрытых мотивов и средств для того, чтобы провернуть такую сложную в технологическом и логистическом смысле операцию.

По мнению Пэрри, если изложенная Хершем версия правдива, то, устроив диверсию на "Северных потоках", режим Байдена совершил преступный акт, который может неизмеримо усилить напряженность и повысить вероятность непредвиденных последствий, вплоть до полномасштабного конфликта между Москвой и Вашингтоном.

"Именно поэтому мы наблюдаем полное отсутствие освещения в СМИ статьи Херша и официальных расследований. Никто не заинтересован в том, чтобы выяснить, сделал ли режим Байдена важный шаг к прямому и открытому конфликту с Россией", — добавил обозреватель.

Он также подчеркнул, что не понимает, почему США делают так много, чтобы защитить суверенитет Украины — страны, в которой у них нет никаких жизненно важных национальных интересов. Хотя, возможно, здесь все проще простого: именно благодаря этому конфликту семейство Байденов сумело набить себе карманы, с уверенностью заявил Пэрри.

"Будет вполне справедливым спросить: почему мы в этом участвуем, к чему все это идет и когда все это кончится? Но самый важный вопрос — насколько близко страдающий деменцией Джо Байден подведет нас к ядерной войне?" — подвел итог журналист.

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