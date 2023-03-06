МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Чешская экономика нуждалась в дешевом энергосырье, поэтому власти республики в прошлом сотрудничали с Россией, заявил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS президент Милош Земан. В Чехии назвали самую большую ошибку Байдена в отношении России

По словам Земана, его политика во многом копировала политику Германии в отношении России — Берлин тоже нуждался в сравнительно дешевом энергетическом сырье, поддерживал строительство газопровода Nord Stream-2, а канцлер Ангела Меркель ради этого неоднократно посещала Москву.

"Думаю, что и чешская экономика нуждалась в дешевом энергетическом сырье. Поэтому было разумно, чтобы экономическое сотрудничество с РФ тогда — подчеркиваю, тогда — происходило. Но я неоднократно говорил, что интересы безопасности превышают интересы экономические. Так что это закончилось той безумной путинской ошибкой… Хотите — преступлением, но Талейран сказал Наполеону, что в некоторых случаях ошибка хуже, чем преступление — когда он напал на Украину. И тем самым красная линия была пересечена", — сказал Земан. (Земан ошибается. На самом деле часто приписываемая Талейрану или Фуше фраза "Это хуже, чем преступление, это ошибка" принадлежит Антуану Буле де ла Мёрту — ред.).

По словам Земана, он ранее принимал участие в праздновании Дня Победы в Москве или в посольстве РФ в Праге для того, чтобы почтить память тех 150 тысяч советских воинов, которые погибли в боях за освобождение Чехословакии от фашистов.

"Мое поколение было травмировано советской оккупацией в 1968 году, поэтому мы, по понятной причине, чувствительны к тому, когда некая сверхдержава оккупирует соседнее государство", — подчеркнул чешский президент.

Земан также сообщил о том, что у него недавно состоялся примерно часовой разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором Земан сказал китайскому лидеру, что очень ценит то обстоятельство, что Пекин не оказывает поддержку Москве в ситуации на Украине.

"Между прочим, это позволяет Китаю принять на себя роль посредника в возможных переговорах, направленных к перемирию и к миру (на Украине)", — добавил Земан.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.