МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" получил одобрение заявления о коммерциализации запасов месторождения Эриду в Ираке, говорится в пресс-релизе компании. Ирак сообщил о намерении нарастить экспорт нефти

"ПАО "Лукойл" сообщает о получении от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC) одобрения заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в пределах Блока 10 в Республике Ирак совместно с Inpex South Iraq LTD", — говорится в сообщении компании.