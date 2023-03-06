Лукойл получил одобрение на коммерциализацию запасов месторождения в Ираке
Лукойл сообщил о получении одобрения на коммерциализацию запасов месторождения Эриду в Ираке
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" получил одобрение заявления о коммерциализации запасов месторождения Эриду в Ираке, говорится в пресс-релизе компании.
"ПАО "Лукойл" сообщает о получении от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC) одобрения заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в пределах Блока 10 в Республике Ирак совместно с Inpex South Iraq LTD", — говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/energy/20230306/839986457.html
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