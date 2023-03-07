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2023
https://1prime.ru/energy/20230307/839992742.html
Советник Байдена оценил эффективность политики ценового потолка
Энергетика
Новости
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СОВЕТНИК БАЙДЕНА РИА НОВОСТИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ "ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА" ПРОТИВ РОССИИ: РАНО СУДИТЬ, НО "ПОКА ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО" ПРАЙМ, 07.03.2023
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, бензин, сша, ценовой потолок, эффективность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОВЕТНИК БАЙДЕНА РИА НОВОСТИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ "ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА" ПРОТИВ РОССИИ: РАНО СУДИТЬ, НО "ПОКА ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО"