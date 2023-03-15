МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2023 года нарастил добычу нефти на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 6,7%, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Китай приостановит выпуск грузовой техники из Маньчжурии с 14 марта

Китай за два месяца 2023 года добыл 34,17 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 1,8%. Объем переработки нефти в январе-феврале достиг уровня в 116,07 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 3,3%.

Добыча природного газа в Китаев январе-феврале 2023 года составила 39,8 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,7%.

Вместе с тем выросло производство угля. Так, за январь-февраль текущего года рост показателя составил 5,8%, объем производства достиг отметки в 730 миллионов тонн.