БЕРЛИН, 16 мар — ПРАЙМ. Германия за последние восемь месяцев обеспечила свою независимость от российских энергоресурсов, заявил канцлер страны Олаф Шольц. "Вполне логично": немцы поддержали слова Путина о "Северных потоках"

Глава ФРГ подчеркнул в ходе выступления в бундестаге, что страна обрела полную независимость от импорта нефти, угля и газа из России с помощью новых СПГ-терминалов всего за восемь месяцев.

"И никому не пришлось мерзнуть", — добавил Шольц.

Ранее немецкие власти сообщали о планах страны построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для сжиженного природного газа. По словам Шольца, СПГ-объекты позволят Германии стать независимой от поставок российского газа.