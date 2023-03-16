БЕРЛИН, 16 мар — ПРАЙМ. Германия за последние восемь месяцев обеспечила свою независимость от российских энергоресурсов, заявил канцлер страны Олаф Шольц.
Глава ФРГ подчеркнул в ходе выступления в бундестаге, что страна обрела полную независимость от импорта нефти, угля и газа из России с помощью новых СПГ-терминалов всего за восемь месяцев.
"И никому не пришлось мерзнуть", — добавил Шольц.
Ранее немецкие власти сообщали о планах страны построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для сжиженного природного газа. По словам Шольца, СПГ-объекты позволят Германии стать независимой от поставок российского газа.
https://1prime.ru/energy/20230316/840091512.html
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