БРЮССЕЛЬ, 17 мар — ПРАЙМ. Российскому топливу и технологиям, которые применяются на некоторых АЭС в Евросоюзе, сложно подыскать альтернативу, заявил высокопоставленный представитель ЕС в ответ на вопрос журналистов о подготовке санкций против "Росатома". В Японии отметили гениальность россиян в условиях санкций

"Что касается "Росатома", то это связано с атомной промышленностью некоторых государств-членов ЕС. Это сложный вопрос. В отличие от газа и нефти, нет простой альтернативы для ядерного топлива и технического обслуживания, которые предоставляет эта компания для построенных по российским или советским технологиям АЭС. Этот вопрос остается в повестке дня", — сказал он.