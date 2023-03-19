КАИР, 19 мар — ПРАЙМ. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте — проект российского "Росатома" — идёт с опережением сроков несмотря на геополитическую ситуацию в мире, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг анонсировал создание лизинговой компании в Африке

"Мы пока идём с опережением", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках строительства проекта с учётом новой геополитической ситуации.

Строительство АЭС началось в июле прошлого года. Это первая атомная станция Египта и первый крупный проект Росатома в Африке. АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

В 2015 году Москва и Каир заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства по российскому проекту и эксплуатации первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и межправсоглашение об условиях российского кредита на 25 миллиардов долларов. А в декабре 2017 года в египетской столице в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение атомной станции.

В соответствии с контрактами "Росатом" не только построит АЭС, но и обеспечит поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании АЭС "Эль-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции.