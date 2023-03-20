МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла в 2022 году 7 месторождений и 153 новых залежи нефти и газа с запасами около 300 миллионов тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания. СМИ: разработка месторождений газа в Индонезии пострадала от санкций Запада

"Высокая эффективность геологоразведочных работ позволила компании открыть 7 месторождений и 153 новых залежи углеводородов с запасами по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 0,3 миллиарда тонн нефтяного эквивалента", — говорится в сообщении.

"Роснефть" отметила, что наиболее значимым открытием было Мадачагское месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 миллиона тонн по категории АВ1С1+В2С2. Это открытие также стало крупнейшим в РФ в 2022 году.