МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Иран рассчитывает на "огромные объемы" своповых поставок нефти и газа из России в текущем году, заявил в интервью РИА Новости иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Банковские системы Ирана и России соединены, заявил глава иранского минфина

"За очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок. Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа", — сказал Хандузи.

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Иран продолжают проработку вопросов своповых операций с нефтью и газом. Переговоры о маршрутах и механизмах реализации своповых поставок нефти и газа велись еще в октябре 2022 года, тогда стороны планировали подписать соответствующее соглашение до конца года. По словам Новака, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубометров газа.