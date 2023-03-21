КИШИНЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. "Молдовагаз" до конца апреля планирует погасить кредит, выданный предприятием Energocom под залог газотранспортной системы Молдавии, сообщил глава компании Вадим Чебан. Молдавия хочет пересмотреть условия поставок газа из России

Госпредприятие Energocom 19 октября прошлого года с согласия кабмина Молдавии заключило кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 56 миллионов долларов. Гарантией кредита стал полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами.

"АО "Молдовагаз" уже оплатило 600 миллионов леев (более 32 миллионов долларов — ред.) предприятию Energocom из основного тела займа размером в 1,050 миллиарда леев (более 56 миллионов долларов — ред.). Полная оплата по займу запланирована на конец апреля", — написал Чебан в Telegram-канале.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.