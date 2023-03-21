"Молдовагаз" погасит кредит, взятый под залог газотранспортной системы
"Молдовагаз" планирует в апреле погасить кредит от Energocom, выданный под залог ГТС
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КИШИНЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. "Молдовагаз" до конца апреля планирует погасить кредит, выданный предприятием Energocom под залог газотранспортной системы Молдавии, сообщил глава компании Вадим Чебан.
Госпредприятие Energocom 19 октября прошлого года с согласия кабмина Молдавии заключило кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 56 миллионов долларов. Гарантией кредита стал полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами.
"АО "Молдовагаз" уже оплатило 600 миллионов леев (более 32 миллионов долларов — ред.) предприятию Energocom из основного тела займа размером в 1,050 миллиарда леев (более 56 миллионов долларов — ред.). Полная оплата по займу запланирована на конец апреля", — написал Чебан в Telegram-канале.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://1prime.ru/energy/20230321/840145324.html
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