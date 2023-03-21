МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.

Президент также добавил, что поставки СПГ из России в КНР будут расширяться.

В частности, по его словам, на российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект газопровода "Сила Сибири-2".


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