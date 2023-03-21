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2023
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Путин заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай
Энергетика
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Президент также добавил, что поставки СПГ из России в КНР будут расширяться... ПРАЙМ, 21.03.2023
энергетика, новости, россия, владимир путин, спг, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.
Президент также добавил, что поставки СПГ из России в КНР будут расширяться.
В частности, по его словам, на российско-китайских переговорах подробно обсуждался проект газопровода "Сила Сибири-2".
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