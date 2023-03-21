2023-03-21T18:51:00+03:00

2023-03-21T18:51:00+03:00

2023-03-21T18:51:00+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20230321/840147796.html

Путин заявил о наращивании поставок нефти и газа в Китай

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Президент также добавил, что поставки СПГ из России в КНР будут расширяться... ПРАЙМ, 21.03.2023

энергетика, новости, россия, владимир путин, спг, нефть

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60