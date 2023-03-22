МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина провел встречу с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), заявил о желании расширять круг совместных проектов, сообщила российская компания. Россия и Китай намерены более тесно сотрудничать в энергетике

"В рамках государственного визита в Российскую Федерацию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин провел встречу с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с китайской стороны делегацию возглавлял вице-президент CNPC, исполнительный директор и президент PetroChina Хуан Юнчжан.

"Наши компании успешно взаимодействуют по целому ряду направлений деятельности, способствуя развитию энергодиалога между Россией и Китаем, реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие интегрального сотрудничества с CNPC по всей технологической цепочке, на расширение круга совместных проектов", — приводятся в сообщении слова Сечина.