"Роснефть" рассчитывает увеличить число совместных проектов с CNPC
"Роснефть" рассчитывает на развитие сотрудничества с CNPC и расширение круга проектов
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина провел встречу с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), заявил о желании расширять круг совместных проектов, сообщила российская компания.
"В рамках государственного визита в Российскую Федерацию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин провел встречу с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с китайской стороны делегацию возглавлял вице-президент CNPC, исполнительный директор и президент PetroChina Хуан Юнчжан.
"Наши компании успешно взаимодействуют по целому ряду направлений деятельности, способствуя развитию энергодиалога между Россией и Китаем, реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие интегрального сотрудничества с CNPC по всей технологической цепочке, на расширение круга совместных проектов", — приводятся в сообщении слова Сечина.
https://1prime.ru/energy/20230322/840153261.html
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