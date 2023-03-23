МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден решил подорвать газопроводы "Северный поток" в связи с неудачами ВСУ на поле боя, заявил в беседе с CGTN американский журналист Сеймур Херш. Байден посетит с двухдневным визитом в Канаду

По его словам, "неудачи Украины на поле боя заставили его (президента Джо Байдена — прим. ред.) тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией".

В то же время Херша счел не выдерживающей никакой критики версию про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как сообщают некоторые СМИ, стоят за диверсией.

"Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды", — заявил Херш.