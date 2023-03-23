ЕРЕВАН, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство Армении постановило начать процесс продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года, сообщил корреспондент РИА Новости. Россия и Китай подготовят дорожную карту сотрудничества в атомной сфере

"Начать процесс по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской атомной электростанции для обоснования безопасной эксплуатации энергоблока после сентября 2026 года и обеспечения продолжения его функционирования", — говорится в постановлении, проект которого представил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

Согласно обоснованию, масштабные работы по модернизации и переоснащению объекта, профинансированные Россией (189 миллионов долларов) и Арменией (162,8 миллиона долларов), позволяют продлить эксплуатацию до 2026 года. Отмечается, что дополнительные инвестиции создадут условия для использования второго блока АЭС еще десять лет — до 2036 года.

Принятым постановлением предусматривается разработать соответствующую программу, оценить технические возможности, необходимые финансовые ресурсы и влияние возможных инвестиций на тариф для конечного потребителя.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.

У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация.