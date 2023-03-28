МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Налог на сверхприбыль может привести к тому, что производители нефти и газа в британской части Северного моря, вероятно, оставят в недрах 500 млн баррелей нефтяного эквивалента в течение следующего десятилетия. Это эквивалентно одному году добычи на стареющих месторождениях, сообщила во вторник отраслевая группа Offshore Energies UK (OEUK). Стоимость газа в Европе умеренно снижается

За последний год Британия ввела подобные налоги для производителей нефти и газа, а также на возобновляемые источники энергии, что, по мнению компаний, сдерживает инвестиции и, в свою очередь, увеличивает зависимость Британии от импорта топлива и срывает процесс достижения ее климатических целей.

В нефтегазовом секторе налоги, вероятно, приведут к сокращению инвестиций на 3-5 млрд британских фунтов (3,67-6,12 млрд долларов) в течение следующего десятилетия, рассказал журналистам менеджер по анализу рынка OEUK Росс Дорнан.

Такое сокращение инвестиций ожидается, несмотря на налоговые льготы в размере около 91 пенса на фунт, потраченный при добыче углеводородов на новых мощностях, к чему также призывают производители возобновляемых источников энергии в своем секторе.

В прошлом году в британской части Северного моря добывалось чуть менее 1,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Пик в 4,4 млн БНЭ в день был достигнут в 1999 году.

"Когда мы говорим об инвестициях в нефтегазовые ресурсы Великобритании, речь идет не об экспоненциальном росте, а об управляемом снижении", — сказал Дорнан. Назван ключевой "морской" импортер российской нефти

Великобритания является нетто-импортером энергоносителей с 2004 года, и ее энергетический баланс в прошлом году на 76% состоял из нефти и газа. По данным OEUK, из-за такого сокращения инвестиций Великобритания, скорее всего, будет производить на 500 млн баррелей углеводородов меньше — этого "достаточно для обеспечения жизнедеятельности страны в течение шести месяцев; кроме того, это соответствует годовому объему добычи в Северном море", уточнил Дорнан.

Данные OEUK были обнародованы перед тем, как власти Великобритании, по данным отраслевых источников, объявят о мерах по обеспечению энергетической безопасности, которые могут повлечь за собой изменения в налогах и инвестиционных стимулах для шельфовой добычи. Ожидается, что соответствующее объявление правительство королевства сделает в четверг.

Любые новые стимулы для нефтедобывающих компаний, вероятно, навлекут критику со стороны активистов климатического движения, не в последнюю очередь после того, как в Великобритании в выходные произошла утечка нефти на англо-французском месторождении Wytch Farm в Дорсете.