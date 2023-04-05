МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа в размере 195 миллионов левов (более 108 миллионов долларов по текущему курсу), сообщила компания. "Лукойл" и Республика Конго обсудили совместные проекты

"Лукойл Болгария" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД заявляют о намерении обжаловать в Административном суде Софийской области решение Комиссии по защите конкуренции от 4 апреля 2023 года наложении штрафа в размере 195 136 175 левов", — говорится в сообщении.