"Лукойл" обжалует решение о штрафе в болгарском суде
"Лукойл" намерен обжаловать в суде Болгарии решение о штрафе в 195 миллионов левов
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа в размере 195 миллионов левов (более 108 миллионов долларов по текущему курсу), сообщила компания.
"Лукойл Болгария" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД заявляют о намерении обжаловать в Административном суде Софийской области решение Комиссии по защите конкуренции от 4 апреля 2023 года наложении штрафа в размере 195 136 175 левов", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20230405/840295513.html
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