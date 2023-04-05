МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на переход к началу работы построенного с участием России второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила госкорпорация "Росатом". Посол объяснил роли "Росатома" и Framatome в строительстве АЭС "Пакш-2"

"Госатомнадзор Республики Беларусь выдал разрешение на открытие этапа "Энергетический пуск", которое позволяет приступить к ступенчатому подъему мощности реакторной установки до 40% от номинальной", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале "Росатома".

"Разрешение подтверждает, что все нейтронно-физические характеристики реакторной установки второго энергоблока соответствуют проектным, и системы контроля и управления нейтронной мощностью реактора работают эффективно и надежно. При достижении мощности реакторной установки 40% от номинальной специалисты выполнят пробный пуск турбоагрегата и его испытания на холостом ходу с последующим включением его в сеть с выдачей электроэнергии в единую энергосистему Республики Беларусь", — отметил вице-президент компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" — директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении.

Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.