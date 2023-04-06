МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Читатели болгарского портала Dir.bg возмутились требованием Литвы от Евросоюза ввести санкции против российской атомной энергетики. Названа неожиданная угроза, от которой США не смогут спать по ночам

Ранее Вильнюс выступил с идеей придерживаться "луковой модели" по антироссийским ограничениям. Так, по мнению литовских властей, нужно "выбирать из множества слоев" и далее вводить рестрикции по возможности, например, постепенно закрывать контракты. Для Венгрии они предложили сделать исключение.

Кроме того, ядерные реакторы в Болгарии, Чехии и Финляндии зависят от российского топлива, а Франция связана с Россией в сфере переработки урана.

Комментаторов сайта возмутило это предложение властей Литвы.

"Какова цель этих санкций? И если санкции не работают и не достигают своей цели — почему предлагают все больше и больше санкций? Делать одно и то же и надеяться на разный результат — не подскажете, признак чего это?" — задался вопросом БРЦК.

"Может лучше по модели печеного перца… мы получаем топливо из России, а Европа ест печеный перец", — пошутил другой читатель.

"Литва что, такое влиятельное государство, чтобы формировать внешнюю политику ЕС?" — уточнил Румен.

"Модель лука, чеснока и прочей зелени работает не во вред России, а во вред Европе. Если сравнить цену российского ядерного реактора с ценой аналогичного реактора от Westinghouse, все становится понятно. Но я предпочитаю платить в десять раз больше за хлеб и сыр по идеологическим соображениям. То же самое и с луком…" — заметил Пешо.

"Литва может много чего хотеть, но Венгрия не будет жертвовать своими интересами из-за них", — объяснил NVN.

"Политика ЕС: сожжем свой дом, чтобы у соседа сгорел сарай", — подчеркнул еще один комментатор.

"Ну если ЕС будет компенсировать мне разницу от повышения цены — нет проблем" — пояснил еще один юзер.

"Скоро будем получать российский уран из Белоруссии", — добавляется в дискуссии.

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