ХАНОЙ, 7 апр — ПРАЙМ. Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в пятницу в Ханое заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Минэкономразвития увидело потенциал для наращивания экспорта во Вьетнам

Вице-премьер РФ, находящийся во Вьетнаме с рабочим визитом, выступил на встрече с руководителями вьетнамской атомной отрасли, которая прошла в Институте атомной энергии Вьетнама на полях 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии.

"Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности", — заявил замглавы правительства РФ, подчеркнув важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

"Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности", — добавил Чернышенко.