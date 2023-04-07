МОСВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось по итогам второй недели подряд. Об этом в четверг сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Власти США сообщили, что снижение добычи ОПЕК+ угрожает безопасности страны

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 1-6 апреля снизилось на 4 единицы, до 751 единицы.

Данные Baker Hughes по числу буровых установок были опубликованы на день раньше, чем обычно, в связи со Страстной пятницей 7 апреля.

Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 62 единицы, или 9%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 2 единицы, до 590 единиц, в то время как число газовых установок снизилось на 2 единицы, до 158 единиц.