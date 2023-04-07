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Число нефтегазовых установок в США сократилось вторую неделю подряд
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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось по итогам второй недели подряд. Об этом в четверг сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes... ПРАЙМ, 07.04.2023
нефть, энергетика, новости, газ, сша, буровые установки, добыча нефти, добыча газа
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось по итогам второй недели подряд. Об этом в четверг сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 1-6 апреля снизилось на 4 единицы, до 751 единицы.
Данные Baker Hughes по числу буровых установок были опубликованы на день раньше, чем обычно, в связи со Страстной пятницей 7 апреля.
Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 62 единицы, или 9%, превышает показатель годичной давности.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 2 единицы, до 590 единиц, в то время как число газовых установок снизилось на 2 единицы, до 158 единиц.