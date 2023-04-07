Премьер Баварии раскритиковал Хабека, одобрившего работу АЭС на Украине
Премьер Баварии Зедер раскритиковал главу минэка ФРГ Хабека за одобрение работы АЭС на Украине
Читать 1prime.ru в
БЕРЛИН, 7 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (председатель партии ХСС) раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека (партия "Зеленые"), который одобрил продолжение работы АЭС на Украине, а в ФРГ – нет.
На этой неделе после встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко в интервью немецкому телеканалу Welt Хабек заявил, что "это нормально", если Украина при обеспечении безопасности продолжит эксплуатировать свои АЭС.
"Атомные электростанции на Украине — это нормально для "зеленых", но не в Германии? Вместо этого "зеленые" предпочли бы производить у нас (в стране) уголь? Ни один здравомыслящий человек этого больше не понимает", — написал Зёдер в своем Twitter-аккаунте.
Германия остановит 15 апреля 2023 года эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
https://1prime.ru/energy/20230407/840320210.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.