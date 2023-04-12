МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Украина со среды начала поставлять электричество в Польшу, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Канада хочет передать Украине средства от конфискованных российских активов

Ранее в понедельник в компании сообщали, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу. При этом точнялось, что планируется провести аукцион по распределению 80 мегаватт пропускной способности межгосударственной передачи электроэнергии в направлении Польши на 12 апреля. Кроме того, обсуждается возможность начала экспорта электроэнергии в Словакию.

"По состоянию на 12 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдавию (30-95 МВт в разные часы), и с сегодняшнего дня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы)", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в его телеграм-канале.