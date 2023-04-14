МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго хочет использовать российские технологии и опыт в сфере нефти и газа, заявил РИА Новости посол ДР Конго в России Иван Вангу Нгимби. Минэнерго рассказало о работе над диверсификацией сырьевого экспорта

"Сегодня благодаря специальной военной операции мы выяснили, что Россия является силой с точки зрения нефти и газа. Мы заинтересованы в российских технологиях и опыте в этой сфере, идут переговоры по этому вопросу", — сказал Нгимби.

По его словам, ДР Конго выставила на тендер месторождения нефти и газа, одна из российских компаний проявила заинтересованность и провела видеоконференцию с министром углеводородов.

"Российская сторона была заинтересована настолько, что пригласила министра в Россию на конференцию по энергетике, которая недавно состоялась, однако министр не смог поехать в тот момент из-за перестановок в правительстве нашей страны. Но заинтересованность есть с обеих сторон", — отметил дипломат.

Нгимби подчеркнул, что ведется подготовка к визиту в Россию министра углеводородов в скором времени, однако сроки пока не определены. Посол также добавил, что несколько российских компаний работают в области разведки полезных ископаемых, однако присутствие находится не на том уровне, который бы хотела ДР Конго.