МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Нефтегазовый экспорт из России в текущем году сократится в реальном выражении на 6,7%, в 2024-2026 годах — будет расти в среднем на 2,9% в год, говорится в сценарных условия функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. МЭР назвало главный фактор роста экономики в 2023 году

Министерство экономического развития опубликовало документ в пятницу вечером.

"В 2023 году нефтегазовый экспорт сократится на 6,7% в реальном выражении, ненефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации поставок в дружественные и нейтральные страны", — говорится в документе.

Что касается перспектив 2024-2026 годов, как следует из публикации, то нефтегазовый экспорт будет расти со средним темпом 2,9% в год в реальном выражении, ненефтегазовый — опережающими темпами, в среднем на 4,1% в год также в реальном выражении.

Министерство экономического развития ожидает, что в 2023 году импорт товаров будет восстанавливаться — прирост в реальном выражении составит 7,4% после сокращения на 16,9% за 2022 год. В среднесрочной перспективе рост импорта замедлится до 2,4-2,5% в год за счет реализации программ по импортозамещению и увеличению локализации производства на территории страны.

Ранее в пятницу представитель министерства говорил журналистам, что в сценарных условиях на предстоящую трехлетку Минэкономразвития не будет публиковать оценки ситуации в топливно-энергетическом комплексе. Он пояснил, что решение обусловлено желанием противодействия санкционным решениям Запада.

Ранее в прогнозе министерства приводились оценки по уровню добычи нефти, прогнозы по экспорту газа в страны дальнего и ближнего зарубежья, средние контрактные цены на газ и другое.