МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Несмотря на кризис в энергетическом секторе и критику со стороны сторонников атомной энергетики, в эту субботу в Германии прекратят свою работу три последних атомные электростанции (АЭС) страны. В Венгрии сообщили об изменении контрактов на строительство АЭС "Пакш — 2"

"Пятнадцатого апреля эра использования атомной энергии в Германии подходит к концу. Дальнейшая работа за пределами этой даты невозможна по юридическим, техническим и хозяйственно-экономическим причинам", — сообщается в заявлении на сайте правительства.

КОНЕЦ С ОТСРОЧКОЙ

Ещё в 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима".

Обещание отказаться от атомной энергетики перешло по наследству и новому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем, став одним из обязательных пунктов коалиционного соглашения правящих партий.

С чем новое немецкое правительство не могло считаться в те годы, так это с тем, что само откажется от дешевого газа из России, который должен был по расчетам восполнить нехватку энергии после отключения АЭС. Ввиду этого обстоятельства и после нескольких совещаний кабмина правительство Шольца прошлой зимой приняло решение продлить работу трех последних АЭС ("Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд") до 15 апреля.

КРИТИКА

С регулярной критикой решения прекратить эксплуатацию АЭС выступала оппозиция, правительство Баварии (где и находится Isar 2), а также ряд экспертов.

Так, лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в связи с данным решением еще в прошлом году заявлял агентству DPA, что правительство из-за своей энергополитики может столкнуться с "проблемами легитимации".

В начале апреле премьер Баварии Маркус Зёдер (председатель партии ХСС) в интервью Die Welt раскритиковал министра экономики Германии Роберта Хабека (партия "Зеленые"), который одобрил продолжение работы АЭС на Украине, а в ФРГ — нет. Хабек до этого заявил, что "это нормально", если Украина при обеспечении безопасности продолжит эксплуатировать свои АЭС. Зёдер и ранее неоднократно заявлял о необходимости продления работы АЭС во избежание перебоев с электричеством.

11 апреля президент торгово-промышленной палаты Германии (ТПП, DIHK) Петер Адриан заявил газете Rheinische Post, что ФРГ пока не обеспечила надежность энергоснабжения как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. В связи с этим он отметил, что сейчас значительная часть немецкой экономики поддерживает идею, что действующие АЭС должны работать до конца энергетического кризиса.

В преддверии отключения к Шольцу с открытым письмом обратились свыше 20 ученых, где они призвали продлить работу АЭС в стране "в интересах граждан Германии, Европы и всего мира". Ученые пояснили, что процесс вырабатывания электричества на АЭС не приносит вреда климату, что сейчас является важным фактором, а также могло бы стать важным подспорьем в наступившем энергетическом кризисе.

Три последних АЭС в Германии покрывали до 5 % всей потребности Германии в электроэнергии. В прошедшие годы уже были навсегда закрыты три других АЭС страны.