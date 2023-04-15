МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Украина с понедельника планирует возобновить экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Во Всемирном банке описали поддержку Украины известной басней

Как сообщал ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко, в минэнерго приняли решение возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны.

"Украина с понедельника, 17 апреля, может начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт каждый час. Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале.

На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников. В компании отметили, что экспорт электроэнергии с Украины возобновился с 11 апреля и продолжается в Польшу и Молдавию.

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт, "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема, добавили в компании.