В Госдуме рассказали, как Байден может подорвать энергобезопасность Европы
Слуцкий: выдвижение Байдена на второй срок может нанести ущерб энергобезопасности Европы
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок может ударить по энергетической безопасности Европы, считает председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
"США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка", — написал он в своем канале в Telegram.
Если Байден выдвинет свою кандидатуру на второй срок, европейцы могут столкнуться с большими проблемами в сфере энергетики, добавил депутат.
По словам Слуцкого, Европе необходимо уже сейчас подумать о том, продолжат ли Соединенные Штаты поставлять сжиженный газ в прежних объемах или сократят экспорт ради своих избирателей.
Парламентарий напомнил, что разрушение "Северного потока" вынудило страны ЕС покупать американские энергоносители на 30-50 процентов дороже, чем у России. Поэтому в данный момент возникает ситуация, при которой энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США", отметил Слуцкий.
Выборы президента Соединенных Штатов Америки должны состояться в 2024 году. Джо Байден ранее заявлял о том, что планирует баллотироваться на второй срок, но официально не выдвигался.
https://1prime.ru/energy/20230415/840385364.html
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