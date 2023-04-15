МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок может ударить по энергетической безопасности Европы, считает председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. В США забили тревогу из-за России и Китая

"США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка", — написал он в своем канале в Telegram.

Если Байден выдвинет свою кандидатуру на второй срок, европейцы могут столкнуться с большими проблемами в сфере энергетики, добавил депутат.

По словам Слуцкого, Европе необходимо уже сейчас подумать о том, продолжат ли Соединенные Штаты поставлять сжиженный газ в прежних объемах или сократят экспорт ради своих избирателей. МВФ предупредил о сохранении рисков для энергобезопасности Европы

Парламентарий напомнил, что разрушение "Северного потока" вынудило страны ЕС покупать американские энергоносители на 30-50 процентов дороже, чем у России. Поэтому в данный момент возникает ситуация, при которой энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США", отметил Слуцкий.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки должны состояться в 2024 году. Джо Байден ранее заявлял о том, что планирует баллотироваться на второй срок, но официально не выдвигался.