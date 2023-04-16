БЕРЛИН, 16 апр — ПРАЙМ. Бавария потребовала от властей ФРГ передать ей полномочия для самостоятельного самостоятельного принятия решений по эксплуатации АЭС. Германия выступила за санкции ЕС против российской атомной отрасли

В субботу в Германии остановили работу последних действующих в стране атомных электростанций: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд".

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство отдало право на дальнейшую эксплуатацию атомной энергии под ответственность земель", — сказал премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер в беседе с изданием Bild am Sonntag.

По его словам, в условиях энергокризиса и незавершенного энергоперехода необходимо использовать все доступные виды энергии, как минимум до 2030 года. В ЕС рассказали, какой шаг может привести к изоляции Германии

Кроме того, баварский премьер выразил недовольство тем, что "страна инженеров" добровольно отказывается от конкурентоспособности. В то время как во всем ЕС делают упор на "чистую" атомную энергетику, немецкие "Зеленые" позволяют себе "роскошь действовать вслепую в энергетической политике", подчеркнул политик.

"Они наносят ущерб защите климата, нашей экономике и ставят под угрозу наше процветание", — резюмировал Зедер.