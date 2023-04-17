МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Москва считает, что следует выработать пакета антикризисных деполитизированных мер для стабилизации энергетических рынков, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. Санкции и банковский кризис могут влиять на рынок нефти, предупредили в МИД

По его словам, попытки введения ценового потолка и формирования "рынка покупателей" имеют "равно деструктивное воздействие как на нефтяной рынок, так и на газовый".

"По сути речь идет об отходе от международного права и норм ВТО, целенаправленном ущемлении интересов и сдерживании ресурсных стран, использовании энергетики в качестве инструмента геополитического воздействия", — пояснил он.

"В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились вне политики. С сожалением приходится констатировать обратную динамику и отсутствие предпосылок для нормализации состояния рынков в ближайшей перспективе", — добавил посол. Российский газ объявили в Европе ресурсом нон грата, заявили в МИД

Кроме того, он заявил, что Москва даже в условиях волатильности энергорынков ориентируется на реализацию перспективных проектов.

"В настоящее время энергетические рынки находятся под давлением искусственно созданных кризисных факторов, характеризуются высокой степенью неопределенности и волатильности. Тем не менее даже в этой обстановке Россия продолжает действовать, опираясь на имеющиеся возможности и ориентируясь на реализацию перспективных проектов и остающиеся механизмы конструктивного сотрудничества", — сказал дипломат.

"В частности, речь идет о таких ключевых инициативах президента РФ как создание газового хаба в Турции, использование национальных валют в торговле энергоресурсами и так далее", — отметил Сентюрин.

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