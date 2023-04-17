МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось по итогам третьей недели подряд. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Санкции и банковский кризис могут влиять на рынок нефти, предупредили в МИД

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 7-14 апреля снизилось на 3 единицы, до 748 единиц.

Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 55 единиц, или 8%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 2 единицы, до 588 единиц, самого низкого уровня с июня 2022 года, в то время как число газовых установок снизилось на 1 единицу, до 157 единиц.