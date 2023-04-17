МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Украина с понедельника, 17 апреля, вновь начала поставлять электроэнергию в Словакию, сообщили в украинской национальной компании "Укрэнерго". В Словакии призывали запретить ввоз зерна с Украины

"В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт каждый час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о решении возобновить экспорт электроэнергии в Европу при условии первоочередного обеспечения электроэнергией украинских потребителей и избытке ее производства в энергосистеме страны.