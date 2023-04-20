Газа в России хватит на 100 лет, заявили в "Газпроме"
Председатель совдира Зубков заявил о запасах газа у "Газпрома" на более чем на 100 лет
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Запасов газа "Газпрома" достаточно на более чем 100 лет, их разработка поможет развитию российской экономики, сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков.
Бизнесмен отметил в ходе выступления на Всероссийском газомоторном форуме, что "Газпром" является мировым лидером по запасам "голубого топлива". По его словам, компания в 2022 году извлекла 35 триллионов кубометров ресурса.
"Мы с вами знаем — нефть кончится рано или поздно. И на чем мы будем ездить? Электричество? Многие хотят и никто не мешает — пусть рынок электрических машин развивается", — указал Зубков.
Председатель совдира подчеркнул, что "Газпром" обладает запасами газа для использования в течение более 100 лет. Их разработка, добавил Зубков, подстегнет устойчивое развитие отечественной экономики на десятилетия вперед.
https://1prime.ru/energy/20230420/840425564.html
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