МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Запасов газа "Газпрома" достаточно на более чем 100 лет, их разработка поможет развитию российской экономики, сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков. Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

Бизнесмен отметил в ходе выступления на Всероссийском газомоторном форуме, что "Газпром" является мировым лидером по запасам "голубого топлива". По его словам, компания в 2022 году извлекла 35 триллионов кубометров ресурса.

"Мы с вами знаем — нефть кончится рано или поздно. И на чем мы будем ездить? Электричество? Многие хотят и никто не мешает — пусть рынок электрических машин развивается", — указал Зубков.

Председатель совдира подчеркнул, что "Газпром" обладает запасами газа для использования в течение более 100 лет. Их разработка, добавил Зубков, подстегнет устойчивое развитие отечественной экономики на десятилетия вперед.