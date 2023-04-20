ВАРШАВА, 20 апр — ПРАЙМ. План развития польской энергетики предполагает, что атом станет основным источником энергии в стране, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на международном экологическом форуме. СМИ: Польша призвала ЕС расширить список запрещенных украинских продуктов

По его словам, Варшава реализует план, согласно которому польская энергетика будет опираться на зеленую энергетику и прежде всего основываться на атомной энергетике.

Моравецкий отметил, что за последние годы в Польше резкое развитие получила энергетика на возобновляемых источниках, но до ввода в эксплуатацию достаточных мощностей АЭС основными источниками останутся уголь и газ.

"До этого времени мы должны удерживать стабильные источники энергии, которыми являются сегодня уголь и газ", — пояснил он.

"Сегодня мы имеем очень глубокий, революционный перелом в энергетике. В 2015 году мощность установленных солнечных источников энергии составляла около 100 мегаватт. Сегодня это около 11 гигаватт, то есть рост более чем в 100 раз за семь лет. Мы предполагаем, что в 2025 году мощность установленных источников зеленой энергии превысит 28 гигаватт, а в 2040-2050 годах достигнет около 50 гигаватт или больше", — добавил Моравецкий.

Первую в Польше атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.

Американский банк Exim выделит на реализацию в Польше проекта создания малых ядерных реакторов 3 миллиарда долларов, еще 1 миллиард выделяет агентство Development Finance Corporation.