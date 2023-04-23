МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Буэнос-Айрес объявил ряд международных тендеров в атомной сфере, они могут быть интересны России, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Германия выступила за санкции ЕС против российской атомной отрасли

"Буквально на этой неделе аргентинцы объявили два международных тендера. Один на модернизацию АЭС "Атуча I" и второй — на сооружение хранилища для отработанного ядерного топлива. Последний проект оценивается в несколько сотен миллионов долларов", — сказал он.

Также посол предположил, что эти проекты могли бы быть интересны и перспективны для России, "прежде всего с учётом колоссального международного опыта в этой сфере у "Росатома".

При этом Феоктистов отметил, что аргентинский бизнес интересуется продолжением сотрудничества с Россией, несмотря на санкции Запада.

"Российские и аргентинские компании все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные. Просто сейчас, я бы назвал его, переходный период, связанный с антироссийскими санкциями, с опасением вторичных санкций со стороны США, с проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов, период, когда аргентинский бизнес оказался в подвешенном состоянии, не понимая, как на практике выстраивать взаимоотношения. Естественно, эти сложности сказались и на нашем бизнесе", — сказал посол.

Он напомнил, что был воссоздан совет предпринимателей России и Аргентины.

"Мы считаем, что он объединил неравнодушных аргентинских бизнесменов, которые нацелены на то, чтобы сейчас, в новых условиях, не боясь ничего, продолжать делать бизнес с Россией", — отметил Феоктистов.

По словам посла, по большим проектам продвижения в последнее время нет. Однако это не связано исключительно с новой международной обстановкой, сложившейся после начала СВО. В каждом проекте есть свои объективные сложности.

Так, например, в ядерной сфере — это продолжающиеся дискуссии в аргентинском научном сообществе о том, стоит ли вообще развивать ядерную энергетику или лучше сделать акцент на альтернативную, зеленую. У проекта по поставке транспортной техники, который выиграл "Трансмашхолдинг", свои причины.

"Мы не смогли на данном этапе предложить Аргентине коммерческий кредит с госгарантиями, а просто покупать подвижной состав у нас аргентинцы не готовы. Экономика Аргентины пока находится в достаточно плачевном, уязвимом положении, поэтому она не может платить ни за что своими деньгами. Но Россия тоже не может все время раздавать кредиты", — сказал Феоктистов.

"Так что у каждого крупного проекта есть свои какие-то основания и причины, почему они не были запущены. Но мы думаем, что на нынешнем этапе надо двигаться мелкими шагами. Мы не теряем оптимизма", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что посольство продолжает контакты с МИД, с другими министерствами и ведомствами, но каких-то новых инициатив нет.

"Если даже они появляются, аргентинцы нам дают понять, что сейчас не время. Это опять же во всех сферах — и в политической, и в экономической, и в гуманитарной. Отводят глаза, пытаются найти какие-то объяснения, но все это сводится к тому, что сейчас не самое время, хотя мы им объясняем, что многие проекты, в том числе в гуманитарной сфере, культурной, спортивной не должны никак зависеть от политики", — рассказал Феоктистов.