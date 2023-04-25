Киев предложил поставлять газ из России только по Украине и снизить предел цены на нефть
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Необходимо прекратить прямые поставки газа из России в Евросоюз, кроме использования потоков, идущих через украинскую газотранспортную систему, предложил офис Владимира Зеленского.
"Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", — сказано в тексте плана, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В нем также отмечается, что данная мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока".
Кроме того, в офисе Зеленского предложили ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа.
"Мы призываем Европу создать дополнительный буфер газа, хранящийся в газохранилищах Западной Украины, чтобы усилить безопасность Европейского газоснабжения следующей зимой. Призываем партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российских энергоносителей, последовать примеру Европы и прекратить их покупку", — сказано в тексте плана.
Офис Зеленского также предложил снизить верхний предел цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель.
"Коалиция должна немедленно снизить верхний предел цены на нефть на $15 за баррель до $45 за баррель — уровня, по которому российские экспортеры регулярно готовы продавать нефть в последние месяцы. Она должна поставить себе цель снизить верхний предел цены на нефть до предельной себестоимости российской нефти, которая, по нашему мнению, сейчас составляет $30 за баррель с соответствующим снижением верхних пределов на нефтепродукты", — сказано в документе.
Кроме того, предлагается усилить контроль за соблюдением предельных цен и ввести налог на импорт российской нефти и газа.
Ранее во вторник в офисе Зеленского представили новый план по усилению антироссийских санкций, разработанный международной группой "Ермака – Макфола", которую возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Предложения представлены на 35 листах.
https://1prime.ru/energy/20230425/840468781.html