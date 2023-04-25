МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Необходимо прекратить прямые поставки газа из России в Евросоюз, кроме использования потоков, идущих через украинскую газотранспортную систему, предложил офис Владимира Зеленского. Евросоюз получил запрос на компенсацию поставок Украине, заявил Боррель

"Прекратить прямые поставки российского газа в Европейский союз, кроме как через Украину. Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему", — сказано в тексте плана, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

В нем также отмечается, что данная мера "положит конец использованию Россией "Турецкого потока".

Кроме того, в офисе Зеленского предложили ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа.

"Мы призываем Европу создать дополнительный буфер газа, хранящийся в газохранилищах Западной Украины, чтобы усилить безопасность Европейского газоснабжения следующей зимой. Призываем партнеров Украины в Восточной Азии, которые существенно сократили закупки российских энергоносителей, последовать примеру Европы и прекратить их покупку", — сказано в тексте плана.

Офис Зеленского также предложил снизить верхний предел цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Азербайджан будет дополнительно поставлять газ по "Кольцу солидарности"

"Коалиция должна немедленно снизить верхний предел цены на нефть на $15 за баррель до $45 за баррель — уровня, по которому российские экспортеры регулярно готовы продавать нефть в последние месяцы. Она должна поставить себе цель снизить верхний предел цены на нефть до предельной себестоимости российской нефти, которая, по нашему мнению, сейчас составляет $30 за баррель с соответствующим снижением верхних пределов на нефтепродукты", — сказано в документе.

Кроме того, предлагается усилить контроль за соблюдением предельных цен и ввести налог на импорт российской нефти и газа.

Ранее во вторник в офисе Зеленского представили новый план по усилению антироссийских санкций, разработанный международной группой "Ермака – Макфола", которую возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Предложения представлены на 35 листах.