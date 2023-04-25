МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Добыча лития может стать одним из самых перспективных источников экспортных доходов России, а нефтегазовым компаниям приносить ежегодно 13 миллиардов долларов выручки к 2040 году, оценивают эксперты "Выгон Консалтинг". Польский Orlen довел добычу газа до рекордных показателей

"Ежегодная выручка наших производителей может составить в оптимистичном сценарии около 20 миллиардов долларов, причем из этого объема на добычу рассольного лития нефтегазовыми компаниями может прийтись около 75% (13 миллиардов долларов). В результате, по экспортным доходам отечественная литиевая отрасль может занять пятое место, обойдя черные металлы, уголь и пшеницу", — говорится в исследовании "Выгон Консалтинг".

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Эксперты поясняют, что глобальный энергопереход и политика "сырьевого суверенитета" все больше склоняют автомобильный рынок в сторону электромобилей. Соответственно, растет спрос на аккумуляторы и основное сырье для них – литий. Однако текущего и планируемого предложения данного металла недостаточно для удовлетворения растущего спроса.

Согласно оптимистичному сценарию, смоделированному в исследовании, к 2040 году спрос на электрокары вырастет в семь раз — до 79 миллионов штук. Это повысит потребность в литийсодержащих продуктах до 4,5 миллиона тонн.

Но при сохранении текущего уровня производства лития в мире в 0,7 миллиона тонн и планов по вводу новых мощностей вероятное предложение составит только 3,5 миллион тонн. Таким образом, вероятный дефицит превысит 1 миллион тонн LCE (lithium carbonate equivalent, стандартизированная единица измерения для лития).

ДОБЫЧА В РОССИИ

В природе литий встречается в двух видах: твердом (рудное сырье) и жидком (гидроминеральные рассолы), напоминают эксперты. При этом инвестиционный период проектов по добыче лития сопоставим с проектами нефтегазовой отрасли и составляет более 10 лет. Однако его можно сократить до 5-7 лет при добыче на действующих нефтегазовых месторождениях с готовой инфраструктурой и хорошей изученностью недр. Киев предложил новые ограничения для российских газа и нефти

По оценке Геологической службы США (USGS), на которую эксперты ссылаются в исследовании, твердые ресурсы лития в РФ составляют 1% от мировых или примерно 5 миллионов тонн LCE. При этом до начала 2023 года добыча рудного лития в России не велась и только начинает сейчас запускаться в целях отказа от импорта. Объем внутреннего потребления лития в РФ сейчас составляет 9 тысяч тонн LCE.

Подсчет и постановка на баланс запасов жидкого лития в рассолах России по состоянию на март 2023 года не проводилась, отмечают эксперты. Но согласно исследованию, РФ обладает существенными ресурсами рассольного лития (108 миллионов тонн LCE), что обеспечивает ей первое место по ресурсам всех видов лития среди мировых литиеносных держав. Ресурсная база лития в РФ сосредоточена в Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции, также литиеносные зоны находятся в Урало-Поволжье и на Северном Кавказе.

"По оптимистичному сценарию "Выгон Консалтинг" к 2040 году годовая добыча лития в нашей стране с учетом рудных проектов может достичь 0,6 миллиона тонн LCE или до 15% от возможного мирового спроса. Таким образом, Россия может покрыть более половины вероятного дефицита на мировом рынке лития, составляющего 1,1 миллиона тонн LCE", — пишут эксперты. Норвегия стала добывать меньше газа

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Себестоимость производства лития у зарубежных компаний составляет 5-11 тысяч долларов на тонну LCE, оценивают авторы исследования. Для рассольных проектов она ниже рудных или сопоставима с ними.

В то же время, в России при комплексной добыче компонентов (лития и других минералов, например, брома, йода, марганца) из рассолов ранее пробуренных нефтегазовых скважин себестоимость производства становится ниже или сопоставимой с ключевыми проектами в Южной Америке – 4-5 тысяч долларов на тонну LCE и 4,9-6,2 тысячи долларов соответственно. Это делает российский литий конкурентоспособным на мировом рынке, резюмируют эксперты.

"Недостаток предложения 2022 года на рынке лития может нивелироваться вводом новых мощностей в ближайшие годы, прогнозируют авторы исследования. Это приведет к снижению цен на литиевый карбонат с текущих 64 до 35 тысяч долларов за тонну LCE к 2040 году. При цене продажи в 35 тысяч долларов на тонну LCE и себестоимости в 4-5 тысяч долларов на тонну LCE российские проекты по добыче лития останутся рентабельными", — говорится в исследовании.