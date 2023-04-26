МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что выходить на Арктический шельф для добычи углеводородов пока рано: для этого сейчас нет ни оборудования, ни технологий, ни нормативной базы. В России ждут увеличения доли добычи лития в выручке нефтегазовых компаний

"Часто задают вопросы и говорят о том, что будущее связано с Арктическим шельфом. Возможно. Но это очень далекое будущее. Я считаю, что в ближайшие 25-30 лет нам на Арктический шельф лезть не надо. У нас нет ни оборудования, ни технологий, ни нормативной документации. Ничего нет для работы в таких условиях", — сказал Шмаль, выступая на Национальном нефтегазовом форуме (ННФ).

В частности, он отметил, что пока у российских специалистов нет технологий, чтобы убирать нефть из-подо льда в случае разлива. Отсутствие нормативов и необходимого оборудования может привести к загрязнению Мирового океана, считает Шмаль.

В августе 2022 года правительство РФ поручило Минприроды и Роснедрам подготовить прогноз добычи полезных ископаемых и провести геологоразведочные работы (ГРР) на территории Арктической зоны для формирования грузовой базы Северного морского пути. Ведомствам также было поручено подготовить предложения о дополнительных мерах стимулирования ГРР на суше и континентальном шельфе Арктической зоны, подготовить и утвердить программу лицензирования месторождений Арктической зоны до 2035 года.

В 2021 году глава Минприроды Александр Козлов отмечал, что перспективы новых открытий и добычи нефти связаны, прежде всего, с шельфами арктических морей. Ресурсы акваторий оцениваются в 15,7 миллиарда тонн нефти, 91,7 триллиона кубометров газа и 4,7 миллиарда тонн конденсата. А степень их разведанности составляет 4,7%, 10,1% и 6,1% соответственно.