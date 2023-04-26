МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в РФ: эта информация отсутствует в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. Фондовые индексы США растут на фоне сезона отчетности

Документ был опубликован в среду. В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации.

В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем — до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.

В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.

ГАЗ

Добыча газа в России в первом квартале снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 149 миллиардов кубометров, в марте — на 15,3% в годовом выражении, до 49,8 миллиарда кубометров, сообщает Росстат.

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 49,8 миллиарда кубометров, что на 15,3% меньше, чем в марте 2022 года, но на 6,4% больше, чем в феврале 2023 года. За первый квартал 2023 года добыто 149 миллиардов кубометров природного газа, что на 14,1% меньше, чем за январь-март 2022 года" — говорится в сообщении ведомства.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам трех месяцев снизилась на 1,3% — до 26,4 миллиарда кубометров. В марте показатель в годовом выражении снизился на 0,2%, а в месячном — вырос на 8%.

По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% — до 573 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 2%, до 99 миллиардов кубометров.

СПГ

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в марте сократился на 2,8% год к году и вырос на 13,5% к предыдущему месяцу, составив 2,9 миллиона тонн, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 миллиона тонн, что на 2,8% меньше, чем в марте 2022 года, но на 13,5% больше, чем в феврале 2023 года", — говорится в сообщении ведомства по итогам марта.

По данным Росстата, производство СПГ в России за три месяца 2023 года составило 8 миллионов тонн, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.