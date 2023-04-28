Минэнерго пока не знает, кто будет заниматься фактическим управлением "Фортумом" и "Юнипро"
ЧЕРКЕССК, 28 апр — ПРАЙМ. Минэнерго пока не обладает информацией, кто будет заниматься фактическим управлением "Фортумом" и "Юнипро", продажа активов в настоящий момент не рассматривается, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ предполагает, что перечень может быть расширен.
"Кто будет заниматься управлением, мы пока не знаем. Как только узнаем, сразу скажем. Все, что касается собственности и продажи, эти вопросы пока не рассматриваются, и они не предусмотрены этим указом", — сказал министр.
Говоря о будущем проектов возобновляемой энергетики, которые на конкурсе получил "Уралэнергосбыт" (на 50% принадлежит "Фортуму"), Шульгинов рассказал, что ничего не изменится.
"Выиграл, имеет ответственность. После внешнего управления что поменялось? Обязательства остались", — заявил министр.
"Совет рынка" в апреле подвел итоги отбора проектов зеленой энергетики, был выбран 41 проект. Всю квоту по ветру — 17 проектов мощностью 740 МВт и сроком ввода в 2025-2029 годах — забрал "Уралэнергосбыт", который, согласно ЕГРЮЛ, на 50% принадлежит "Фортуму".
https://1prime.ru/energy/20230428/840500935.html