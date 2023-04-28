ЧЕРКЕССК, 28 апр — ПРАЙМ. Минэнерго пока не обладает информацией, кто будет заниматься фактическим управлением "Фортумом" и "Юнипро", продажа активов в настоящий момент не рассматривается, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Временно исполняющим обязанности гендиректора "Юнипро" стал Василий Никонов

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ предполагает, что перечень может быть расширен.

"Кто будет заниматься управлением, мы пока не знаем. Как только узнаем, сразу скажем. Все, что касается собственности и продажи, эти вопросы пока не рассматриваются, и они не предусмотрены этим указом", — сказал министр.

Говоря о будущем проектов возобновляемой энергетики, которые на конкурсе получил "Уралэнергосбыт" (на 50% принадлежит "Фортуму"), Шульгинов рассказал, что ничего не изменится.

"Выиграл, имеет ответственность. После внешнего управления что поменялось? Обязательства остались", — заявил министр.

"Совет рынка" в апреле подвел итоги отбора проектов зеленой энергетики, был выбран 41 проект. Всю квоту по ветру — 17 проектов мощностью 740 МВт и сроком ввода в 2025-2029 годах — забрал "Уралэнергосбыт", который, согласно ЕГРЮЛ, на 50% принадлежит "Фортуму".