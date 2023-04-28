МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российское правительство почти на год — до 1 апреля 2024 года — приостановило публикацию статистической информации по нефти, газу и газовому конденсату. Соответствующее разпоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правовой информации. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

"Установить, что… приостанавливаются до 1 апреля 2024 года (в отношении информации, формируемой ежегодно, — начиная с информации за 2023 год, информации, формируемой ежеквартально, — начиная с информации за I квартал 2023 года, информации, формируемой ежемесячно, — начиная с информации за март 2023 года) в отношении видов продукции и видов экономическом деятельности по перечням согласно приложениям No 1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства Российской Федерации или заместителей председателя правительства Российской Федерации", — отмечается в документе.

Как сообщается в приложении к документу, в соответствии с кодом Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) речь идет о:

нефтегазоводяной смеси;

нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной;

конденсате газовом нестабильном.



По коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКАЭД) речь идет о: