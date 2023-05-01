МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе в США выросло 2-ю неделю подряд впервые с марта. При этом в апреле показатель не изменился по сравнению с мартом, о чем в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Пошлина на экспорт нефти из России повышается до 14,4 доллара за тонну

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 22-28 апреля увеличилось на 2 единицы, до 755 единиц.

Общее число действующих установок на 57 единиц, или 8%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось, оставшись на уровне 591 единицы. Однако их число в апреле сократилось на 1 единицу, продемонстрировав снижение 5-й месяц кряду.

Число газовых установок увеличилось на 2 единицы, до 161 единицы, при этом их число в апреле выросло на 1 единицу 2-й месяц подряд.