В США выросло число нефтегазовых буровых установок
Baker Hughes: число действующих нефтегазовых буровых установок в США достигло 755 единиц
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе в США выросло 2-ю неделю подряд впервые с марта. При этом в апреле показатель не изменился по сравнению с мартом, о чем в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 22-28 апреля увеличилось на 2 единицы, до 755 единиц.
Общее число действующих установок на 57 единиц, или 8%, превышает показатель годичной давности.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось, оставшись на уровне 591 единицы. Однако их число в апреле сократилось на 1 единицу, продемонстрировав снижение 5-й месяц кряду.
Число газовых установок увеличилось на 2 единицы, до 161 единицы, при этом их число в апреле выросло на 1 единицу 2-й месяц подряд.
https://1prime.ru/energy/20230501/840509592.html
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