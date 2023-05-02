МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ до 1 апреля 2024 года приостановило публикацию статистики по нефти, газу и газовому конденсату, следует из распоряжение кабмина. Пошлина на экспорт нефти из России повышается до 14,4 доллара за тонну

"Установить, что… приостанавливаются до 1 апреля 2024 года (в отношении информации, формируемой ежегодно, — начиная с информации за 2023 год, информации, формируемой ежеквартально, — начиная с информации за I квартал 2023 года, информации, формируемой ежемесячно, — начиная с информации за март 2023 года) в отношении видов продукции и видов экономическом деятельности по перечням согласно приложениям No 1 и 2, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями председателя правительства Российской Федерации или заместителей председателя правительства Российской Федерации", — говорится в постановлении.

В приложении указаны под коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): нефтегазоводяная смесь; нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная; конденсат газовый нестабильный. По коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКАЭД): добыча нефти и природного газа; добыча нефти и нефтяного (попутного) газа; добыча природного газа и газового конденсата.

В минувшую среду Росстат не опубликовал данные о добыче нефти в РФ в сводке о ситуации в промышленности за первый квартал. При этом в публикации Росстата в среду была приведена статистика за первый квартал по добыче природного газа.

В статистическом ведомстве никак не прокомментировали отсутствие данных о добыче нефти в публикации.

В марте Росстат сообщал, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года снизилась на 8,5% по сравнению с январем — до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.

В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Позднее сокращение было продлено до конца 2023 года.